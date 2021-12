Royaume-Uni: premier décès dû au variant Omicron

Au moins une personne touchée par le variant Omicron du coronavirus est morte au Royaume-Uni, a annoncé lundi le Premier ministre Boris Johnson.

« Malheureusement, Omicron génère des hospitalisations et il a été confirmé qu’au moins un patient est décédé du variant Omicron », a déclaré le leader conservateur lors de la visite d’un centre de vaccination à Londres. « Je pense que l’idée qu’il s’agit en quelque sorte d’une version moins grave du virus doit être mise de côté et que nous devons simplement reconnaître que le variant se propage à une vitesse inquiétante », a-t-il affirmé, soulignant que « la meilleure chose que nous puissions faire est de recevoir nos rappels. »

La veille, M. Johnson avait mis en garde contre un raz de marée de contamination au variant Omicron, annonçant dans la foulée une campagne de rappel vaccinal massive pour en freiner la propagation.

La campagne, intitulée « Get Boosted Now », vise à offrir un vaccin anti-Covid de rappel à chaque adulte éligible d’ici la fin du mois, soit quatre semaines plus tôt que prévu.

Pour atteindre cet objectif, M. Johnson a indiqué que le système de santé britannique (NHS), avec l’aide de l’armée britannique, devra offrir des vaccins à 18 millions de personnes en 18 jours.

S.L. (avec MAP)