Royaume-Uni: les voyageurs en provenance de France soumis à une quatorzaine

Le gouvernement britannique a décidé d’imposer à partir de samedi une quarantaine de deux semaines aux voyageurs en provenance de France, en raison d’une hausse significative des cas de coronavirus dans l’Hexagone.

Cette mesure concerne également les voyageurs arrivant au Royaume-Uni depuis les Pays-Bas, Monaco et Malte.

« Nous avons fait tellement d’efforts dans ce pays pour abaisser les niveaux (de transmission du Covid-19), la dernière chose que nous voulons c’est que des gens reviennent et ramènent le virus », a déclaré vendredi à la BBC le ministre britannique des Transports, Grant Shapps.

Réagissant à cette décision du gouvernement britannique, le secrétaire d’Etat français chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, a souligné qu’il s’agit d' »une décision britannique que nous regrettons et qui entraînera une mesure de réciprocité, en espérant un retour à la normale le plus rapidement possible ».

La réintroduction de la quarantaine pour les voyageurs français intervient alors que les indicateurs épidémiologiques en France « continuent de se dégrader », selon la Direction générale de la Santé (DGS), qui fait état d’une augmentation régulière du nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus.

Sur les dernières 24 heures, 2.669 nouveaux cas ont été détectés (contre 2.524 mercredi), a-t-elle noté dans son point quotidien.

M.S. (avec MAP)