Ronaldo et Macron ont partagé des photos trompeuses

La forêt amazonienne est en feu depuis trois semaines. Des célébrités et d’autres personnalités influentes ont décidé d’attirer l’attention du monde sur cette crise. Malheureusement, certaines d’entre elles ont été critiquées pour avoir diffusé d’anciennes et “fausses” photos de l’incendie.

La superstar du football, Cristiano Ronaldo, a publié mercredi sur Twitter une photo avec comme légende: “La forêt amazonienne produit plus de 20% de l’oxygène dans le monde et brûle depuis 3 semaines. C’est notre responsabilité d’aider à sauver notre planète”.

Malgré ses bonnes intentions, CR7 est sous le feu des critiques. Selon France 24, la photo utilisée par le quintuple ballon d’Or ne montre pas l’incendie en cours. “Le cliché a été pris le 29 mars 2013 par Lauro Alves, de l’agence brésilienne RBS, dans l’État du Rio Grande do Sul”, explique le média français.

France 24 a également souligné que les photos utilisées par d’autres célébrités sont tout aussi fausses. Les photos de l’acteur Jaden Smith, de la star du tennis Novak Djokovic, de la pop star Ricky Martin, du pilote de la F1 Lewis Hamilton et de la star hollywoodienne Leonardo DiCaprio ont toutes été prises dans d’autres endroits il y a longtemps.

Même le président français Emmanuel Macron n’y a pas échappé. Sur Twitter, l’actuel locataire de l’Elysée a appelé les autres dirigeants du G7 (24-26 août) à discuter des solutions pour faire face à l’incendie. Mais l’image d’illustration utilisée par Monsieur le Président a été prise par le photographe et journaliste américain Loren McIntyre, décédé en 2003.

Bhyer Kabiro

The Amazon Rainforest produces more than 20% of the world’s oxygen and its been burning for the past 3 weeks. It’s our responsibility to help to save our planet. #prayforamazonia pic.twitter.com/83bNL5a37Q

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019