Ce que risquent les rappeurs Booba et Kaaris après leur bagarre

Du jamais vu. Les rappeurs Booba et Kaaris se sont battus en plein milieu de l’aéroport d’Orly ce mercredi.

Devant les passagers de l’aéroport, Booba et Kaaris se sont donnés en spectacle et quelques personnes qui ont assisté à la scène ont relayé des vidéos sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, les Aéroports de Paris évoquent une “altercation passagers” et indiquent que les individus ont été “maîtrisés par la police”.

Selon la presse locale, 11 personnes ont été interpellées. Il y a 6 ans, le rappeur Booba avait propulsé Kaaris sur le devant de la scène avec le titre Kalash. Mais leurs relations se sont envenimés par la suite pour des questions d’ego et de droit d’auteur.

Les deux rappeurs devaient se produire ce soir à Barcelone, dans deux clubs différents. Mais leur performance sera annulée. Ils ont été placés en garde à vue.

Selon Le Point, “ces faits de violences volontaires en réunion commises dans un lieu destiné au transport en commun de personnes sont passibles de 7 ans de prison. Au regard des faits, des antécédents des protagonistes et des retards enregistrés sur les vols, l’ouverture d’une information judiciaire est envisagée par le Parquet de Créteil”.

On apprend également que Les Aéroports de Paris ont porté plainte contre 14 personnes, dont les deux rappeurs, pour “trouble à l’ordre public” avec préjudice d’image et financier et “mise en danger de la vie d’autrui “.

S.L.