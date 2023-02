Récap : les 5 séismes les plus meurtriers du 21e siècle

Avec plus de 40.000 morts à l’heure actuelle (bilan provisoire), le séisme qui a frappé la Turquie le 6 février dernier est le 5e tremblement de terre le plus meurtrier du 20e siècle.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agence environnementale américaine, a élaboré la liste des tremblements de terre les plus meurtriers du 20e siècle. Les voici.

Séisme de Haiti : (300.000 morts)

Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 frappe Haiti mettant ainsi plus de 1,5 million d’habitants à la rue. La capitale, Port-au-prince qui compte 2,7 millions d’habitants, est totalement démolie.

Séisme d’Indonésie : (230.000 morts)

Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,1 au large de Sumatra provoque un tsunami. Les vagues gigantesques atteignent jusqu’à 30 mètres de hauteur. Elles feront 230.000 morts dans une dizaine de pays d’Asie du Sud-est dont 170.000 en Indonésie.

Séisme de Chine : (87.000 morts)

Le 12 mai 2008, un séisme de magnitude 7,9 frappe le sud-ouest de la Chine. Il fait plus de 87 000 morts et 4,45 millions de blessés dont des milliers d’élèves, tués dans l’effondrement d’écoles à la construction précaire.

Séisme au Pakistan : (75.000 morts)

Le 8 octobre 2005, un séisme de magnitude 7,6 frappe la zone du Cachemire, actuellement sous contrôle pakistanais. Une région qui est source de tensions entre l’Inde et le Pakistan. Le séisme fait plus de 75 000 morts et 3,5 millions de sans-abris. Les infrastructures médicales sont presque réduites à néant.