« Raz-de-marée » en France : plus de 350.000 cas en 24 heures

La France a enregistré un nouveau record de contaminations au Covid-19 ces dernières 24 heures avec plus de 350.000 cas, a indiqué, mardi, le ministre de la Santé Olivier Véran.

« Ce sera encore 350.000 contaminations qui seront publiées ce soir, voire un petit peu plus », a déclaré le ministre devant les sénateurs à l’occasion de l’examen du projet de loi de gestion de la crise sanitaire, comprenant notamment l’article controversé transformant le « pass sanitaire » en « pass vaccinal ».

« Nous n’avions jamais observé des chiffres pareils depuis le début de la crise sanitaire », a-t-il ajouté, cité par les médias.

« J’ai parlé de raz-de-marée, le terme me semble à la hauteur du nombre de contaminations », a ajouté le ministre de la Santé.

Le précédent record de 332.252 nouveaux cas quotidiens avait été établi le 5 janvier.

Depuis, la France a connu deux autres journées avec plus de 300.000 nouveaux cas sur 24 heures, le variant Omicron, hautement contagieux, étant devenu dominant sur l’ensemble du pays.

Face à une flambée de contaminations, le gouvernement a décidé de nouvelles mesures sanitaires qui sont entrées en vigueur la semaine dernière comme l’interdiction de consommer debout dans les bars et restaurants et la prohibition de boire et de manger dans des lieux publics comme les cinémas, théâtres et équipements sportifs.

Les rassemblements sont quant à eux limités à 2000 personnes en intérieur et à 5000 en extérieur, hormis pour les meetings politiques.

L’exécutif a instauré aussi la réduction à 3 mois du délai de la troisième dose, l’aggravation des sanctions pour les usagers de faux pass sanitaires et l’obligation du télétravail, alors que le masque obligatoire en extérieur a fait son retour dans plusieurs villes.