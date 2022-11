Rapport: La quasi-totalité de la population espagnole respire un air pollué par l’ozone

Par LeSiteinfo avec MAP

Près de 99 % de la population espagnole et la quasi-totalité du territoire ont été exposés à des niveaux malsains de pollution par l’ozone troposphérique cette année, selon un rapport publié par l’ONG Ecologistes en Action.

C’est ce qui ressort du rapport qui analyse les données de 490 stations officielles mesurant ce polluant d’origine diffuse réparties sur tout le territoire espagnol, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022.

Les dernières estimations de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique indiquent que 30.000 personnes sont décédées en Espagne en 2019 : 23.300 à cause des particules PM2,5, 6.250 à cause du dioxyde d’azote (NO2) et 1.820 à cause de l’ozone troposphérique (O3).

Plus précisément, le coordinateur du rapport, Miguel Ángel Ceballos, a souligné que l’air pollué par l’ozone affectait 46,8 millions de personnes en 2022, soit 98,7 % de la population espagnole, ainsi que 503.000 kilomètres carrés, soit 99,7 % du territoire.

M. Ceballos a expliqué que ce polluant « est assez particulier », car il ne sort pas des pots d’échappement ou des cheminées industrielles, mais « se forme à la surface par réaction chimique entre des polluants précurseurs et le rayonnement solaire ».

Il s’agit d’un élément « typiquement estival » qui a tendance à s’accumuler à une certaine distance du trafic routier et des polluants industriels qui en sont la cause, c’est-à-dire « dans les zones rurales de la périphérie urbaine », où « des niveaux plus élevés ont été détectés que dans les zones où le trafic est plus important ».

Le rapport souligne que les territoires les plus touchés par l’ozone en 2022 ont été répartis entre la Communauté de Madrid et l’intérieur de la Catalogne, regroupant les seules zones dans lesquelles la moyenne des stations de mesure situées dans chacune aurait dépassé l’objectif légal de protection de la santé.

