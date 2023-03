Ramez Galal dévoile les noms des « victimes » de ses prochaines caméras cachées

Pour la troisième saison consécutive, c’est au cœur de la capitale saoudienne, Ryad, que commencera le programme ramadanesque de l’acteur, chanteur et animateur égyptien, Ramez Galal. Ceci, sous l’égide de « L’instance générale des variétés ».

Le programme ramadanesque concocté de cette année, sous l’intitulé de « Ramez NeverLand » comprend, comme à l’accoutumée dans les caméras cachées du célèbre animateur, des séquences alliant frayeur et suspense, dont les invités feront les frais.

D’ailleurs, la promo dudit programme a déjà réussi à susciter la grande curiosité et l’interaction positive des fans et followers de l’artiste, aussi bien du côté du Nil que dans les autres pays du monde arabe, au vu des séquences révélées où le comique est aussi omniprésent, en sus de la frayeur et du suspense précités. C’est dire que les aventures, plutôt les »mésaventures », qui attendent les invités ne manqueront pas de piquant, pour « le malheur » des victimes potentielles mais, surtout, pour le grand plaisir des téléspectateurs.

Ladite promo a déjà révélé certains noms des « victimes » consentantes de « Ramez NeverLand », choisies parmi des célébrités artistiques, sportives et journalistiques dont, entre autres, Ahmed El Sakae; Karim Fahmi; Osra Yassine; Mohamed Ramdane; Mohamed Fouad; Ahmed Hatim; Yasmine Az; Mohamed Faraj; Passant Shawky; Mustapha Kamal; Imam Achour; Reda Abdelal et Mahmoud Kahraba.

A noter que les épisodes de « Ramez NeverLand » seront diffusés pendant le mois sacré de Ramadan sur la chaîne MBC5 et que leur tournage s’est effectué à Ryad, sous l’égide, rappelons-le, de « L’instance générale des variétés » du Royaume d’Arabie Saoudite ».

Larbi Alaoui