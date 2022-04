Ramadan: Biden s’adresse aux musulmans

Le président américain, Joe Biden, a adressé, vendredi, ses meilleurs vœux à la communauté musulmane aux Etats-Unis et dans le monde à l’occasion de l’avènement du mois de Ramadan.

« Jill et moi adressons nos meilleurs vœux aux communautés musulmanes des États-Unis et du monde entier à l’occasion du début du mois béni du Ramadan », indique un communiqué diffusé par la Maison Blanche au nom du président américain et de son épouse.

Le mois sacré débute samedi pour les musulmans des Etats-Unis, ont annoncé différentes associations et instances représentatives des musulmans d’Amérique.

« Pour tant de personnes dans le monde, y compris des compatriotes américains dans tout le pays, ce mois sacré est un moment de réflexion et de croissance spirituelle », a souligné M. Biden.

« Alors que nous continuons à nous relever de la pandémie, nous devons également poursuivre tous nos efforts pour soutenir tous ceux qui souffrent et sont vulnérables dans le monde, ceux qui sont confrontés à la persécution ou aux difficultés », a relevé le président américain, ajoutant que comme l’enseigne le Saint Coran, « quiconque fait du bien, ne serait-ce que le poids d’un atome, en verra les résultats”.

Les Etats-Unis comptent environ sept millions de musulmans, la plupart vivant dans les Etats du Nord-Est et du Midwest. Les Arabes, les Pakistanais et d’autres nationalités de l’Asie du Sud forment la plus grande partie de la population musulmane d’origine étrangère du pays alors qu’un peu plus du tiers des musulmans d’Amérique (35%) sont nés sur le territoire américain.

S.L. (avec MAP)