Ramadan 2023: Ramez Galal dévoile le titre de son nouveau programme

L’acteur, chanteur et animateur égyptien, Ramez Galal, vient de révéler l’intitulé de son nouveau programme, qui sera diffusé pendant le prochain mois sacré de Ramadan.

Et c’est via ses pages officielles Facebook que l’artiste a publié le poster dudit programme et en a dévoilé le titre: « Ramez Nerverland ». Sur le poster, l’animateur TV égyptien se fait voir arborant un costume doré, les cheveux teints en blond, chevauchant un taureau et portant à la main le « Fanous Ramadan »(ndlr, lanterne folklorique et traditionnelle égyptienne, décorant les rues et les maisons pendant le mois sacré).

Cependant, en attendant, c’est « motus et bouche cousue », concernant l’idée de son programme ramadanesque et les détails de ses nouvelles caméras cachées, ménageant ainsi le suspense de ses fans et followers. Mais il est fort possible qu’il révèle bientôt les noms des artistes qui seront les invités de « Ramez Neverland ».

A rappeler que dans son dernier film « Akhi fawqa chajara » (Mon frère sur un arbre perché), Tara Emad, mannequin et actrice égyptienne, et lui interprètent les rôles de deux amoureux. Ces derniers vont être confrontés à de divergences culturelles et à des quiproquos, sous forme de situations comiques, avec le frère jumeau (du personnage joué par Ramez Galal) et de son amie, venus des Etats-Unis.

Larbi Alaoui