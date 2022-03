Ramadan 2022: Ramez Galal dévoile le nom de son programme (PHOTO)

L’acteur et chanteur égyptien, Ramez Galal, a fait la promotion, via son compte Instagram, de sa nouvelle émission intitulée « Ramez Movie Star » et programmée pour le mois sacré de Ramadan. Ceci, après avoir précédemment publié une photo de l’émission sans toutefois en divulguer le titre.

L’artiste égyptien a affirmé que sa nouvelle émission sera diffusée sur la chaîne MBC Masr, tout le long du mois de jeûne. » Au nom de Dieu et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, nous allons entamer la programmation de « Ramez movie star » pendant le Ramadan 2022 et nous espérons que tout se passera dans les conditions les meilleures », a écrit Ramez Galal.

Par ailleurs avant même que l’acteur et chanteur ne confirme officiellement son projet ramadanesque, de nombreuses photos et des annonces à ce sujet ont été auparavant largement publiées et partagées sur les réseaux sociaux.

L.A.