Qui est Kaïs Saïed, le très probable futur président de la Tunisie?

L’universitaire Kaïs Saïed, qualifié au second tour de l’élection présidentielle anticipée, est né le 22 février 1958 à Tunis.

Il a obtenu un diplôme d’études approfondies en droit international public de la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, un diplôme de l’Académie internationale du droit constitutionnel et un diplôme de l’institut international de droit humain à Saint-Rémo en Italie.

Il a entamé sa carrière professionnelle en tant que professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse en 1986. Il a ensuite enseigné à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis en 1999.

Kaïs Saïed a aussi occupé le poste de directeur du département de droit public à la Faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse de 1994 à 1999.

Il était membre du groupe d’experts du Secrétariat général de la Ligue arabe entre 1989 et 1990 et expert auprès de l’Institut arabe des droits de l’Homme de 1993 à 1995.

Il a aussi occupé les postes de secrétaire général et de vice-président de l’association tunisienne du droit constitutionnel de 1990 jusqu’à 1995 et membre du conseil scientifique et du conseil de la direction de l’Académie internationale du droit constitutionnel depuis 1997 et président du centre de Tunis du droit constitutionnel pour la démocratie. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles traitant du droit constitutionnel.

D’après les chiffres fournis par le sondages de sortie d’urnes de “Sigma Conseil pour l’élection présidentielle anticipée du 15 septembre, les jeunes électeurs âgés entre 18 et 25 ans ont été nombreux à avoir voté pour Kaïs Saïd, constitutionnaliste qui est passé au second tour face à Nabil Karoui, patron du parti Au Cœur de la Tunisie.

De fait, 37% de cette tranche d’âge ont voté pour le constitutionnaliste et 5,4% seulement ont voté pour le candidat Youssef Chahed, pourtant présenté comme le candidat des jeunes.

D’autre part, toujours selon Sigma Conseil, 20,3% des 26-45 ans ont voté en faveur de Kaïs Saïd et 13,3% ont opté pour Nabil Karoui. 19,9% des personnes âgées entre 46 et 60 ans ont voté pour Nabil Karoui contre 15,4% pour Abdelfattah Mourou, 13,3% pour Abdelkarim Zbidi, 10,3% pour Kaïs Saïd et 8,1% pour Youssef Chahed.

D’un autre côté, 15,3% des personnes âgées de plus de 60 ans ont voté pour Nabil Karoui. 15,3% pour Abdelkarim Zbidi, 13,5% pour Abdelfattah Mourou, 9,7% pour Youssef Chahed et 8,1% pour Abir Moussi.

S.L. (avec MAP)