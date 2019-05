Projet d’attentat en France: plusieurs suspects sous les verrous

Les quatre individus interpellés, vendredi dernier, à Paris et sa région sous les soupçons de préparer une attaque susceptible de viser “à brève échéance” les forces de l’ordre, ont été inculpés mardi soir par un juge antiterroriste et écroués pour “association de malfaiteurs terroriste criminelle”, rapportent mercredi des médias français.

Parmi ces individus figure un mineur de 17 ans déjà condamné à trois ans de prison pour avoir cherché à se rendre en Syrie en 2017, indiquent les mêmes sources en précisant que ces personnes préparaient un passage à l’acte violent contre les forces de l’ordre et cherchaient, depuis quelques jours, à se procurer des armes à feu.

Les mis en cause avaient été arrêtés à Paris et en Seine-Saint-Denis (banlieue parisienne) et placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte en février pour “association de malfaiteurs terroriste criminelle”.

“Depuis 2015, ce sont 58 attentats qui ont été déjoués”, s’est réjoui mardi le premier ministre français, Edouard Philippe, s’appuyant sur un décompte propre aux autorités qui cumule projets, préparations et tentatives d’attaques terroristes.

S.L. (avec MAP)