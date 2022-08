Productions LGBT : Disney revoit sa politique dans certains pays arabes

La Walt Disney Company, et plus spécifiquement sa division de films et animations, vient de décider de changer sa politique de diffusion dans les pays du Moyen-Orient.

Les productions cinématographiques, pour jeunes et moins jeunes, ne feront plus référence aux personnages de la communauté LGBTQ+, ceux-ci étant contraires aux croyances et coutumes locales. Si la compagnie américaine inclut de plus en plus de personnages de cette communauté, de façon explicite, dans ses nouvelles productions, cela n’est pas forcément du goût de tout le monde, en tout cas dans les pays conservateurs.

Des productions telles que Doctor Strange 2, Lightyear ou encore Mulan, devront être revues de façon à couper certains passages, ou supprimer toutes références homosexuelles.

Si certains films ont été complètement « bannis » des cinémas, la compagnie indique qu’ils sont disponibles au visionnage via son application « Disney+ », mais avec des changements. Cela est d’ailleurs le cas pour son catalogue de séries.

Début août, la compagnie avait indiqué que même s’il n’y a pas d’obligation légale dans ce sens, Disney préfère rester en de bons termes avec les marchés où elle propose ses services.

A.O.