Résultats Présidentielle: Emmanuel Macron réélu pour un second mandat

Le président français sortant, Emmanuel Macron (La République en Marche), a été réélu, dimanche, pour un second mandat, s’imposant au second tour face à la cheffe du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, selon les premiers résultats annoncés peu après la fermeture des bureaux de vote à 20h00 (heure de Paris). Réélu dimanche 24 avril avec environ 58% des voix au second tour de l’élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron va, comme François Mitterrand en 1988 et Jacques Chirac en 2002, procéder à une passation de pouvoir avec lui-même dans les prochaines semaines.

Le leader de la République en Marche (LREM) est crédité de 58% des voix contre 42% pour sa rivale.

Le taux d’abstention, l’un des enjeux cruciaux de cette présidentielle, a atteint 28%, selon les premières estimations rapportées par les médias de l’hexagone. Au premier tour, Emmanuel Macron était arrivé en tête avec 27,85% des suffrages exprimés, suivi de Marine Le Pen avec 23,15%.

Lors de leur premier duel au second tour de l’élection présidentielle de 2017, M. Macron s’était largement imposé avec 66,1 % des voix, face à Marine Le Pen, qui avait recueilli 33,9 %.

Le président sortant était donné vainqueur dans tous les sondages aussi bien lors du premier tour que lors de la campagne de l’entre-deux-tours, mais avec un écart serré face à la dirigeante du Rassemblement national.

Les résultats officiels et définitifs du scrutin ne seront validés que mercredi 27 avril par le Conseil constitutionnel.

