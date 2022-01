Présidentielle en France: Christine Taubira officiellement candidate

L’ex-garde des Sceaux, Christine Taubira, a officialisé, samedi à Lyon, sa candidature à la présidentielle d’avril prochain.

« Je suis candidate à la présidence de la République » et « je veux prendre toute ma part contre la démoralisation et les discours de haine, contre les risques de dislocations sociales et les défis dont celui de l’écologie », a-t-elle déclaré lors d’un rassemblement militant pour l’union de la gauche.

« Je m’engage parce que je partage avec vous une aspiration à un autre mode de gouvernement qui sache décider en clarté et en responsabilité », a lancé l’ancienne ministre de la Justice.

A cette occasion, elle a présenté les grands axes de son programme présidentiel dont la justice sociale, la jeunesse, l’écologie et la santé.

Christiane Taubira a par ailleurs de nouveau promis de se soumettre à l’initiative citoyenne de la primaire populaire, une « investiture » par des électeurs de gauche -120.000 inscrits pour voter-, quel que soit le résultat.

Plusieurs personnalités politiques ont annoncé leur candidature à la magistrature suprême, notamment la présidente du parti d’extrême droite Marine Le Pen, le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, le polémiste et journaliste Eric Zemmour ou encore l’eurodéputé écologiste Yannick Jadot.

Le président Emmanuel Macron ne s’est pas encore prononcé au sujet de sa candidature pour un second mandat.

S.L. (avec MAP)