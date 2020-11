Présidentielle américaine: Trump et Biden au coude à coude

Le président américain Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden ont chacun réussi à remporter plusieurs victoires précoces dans la course à la présidentielle, sans grande surprise, alors que tout reste à jouer dans les Etats pivots qui décideront le vainqueur de l’élection.

Selon les projections des médias américains, le président Trump a été déclaré vainqueur, sans surprise, dans les Etats conservateurs du Kentucky, Tennessee, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, la Caroline du Sud, Dakota du Nord et la Virginie occidentale.

Après le dépouillement de 93% des voix, Trump détient aussi une avance de 3% face à Biden dans l’Etat pivot de Floride, 51% face à 48%.

De son côté, le candidat démocrate s’est assuré des victoires dans les bastions démocrates du Massachusetts, New York, Connecticut, Illinois, Maryland, Delaware, Rhode Island, New Jersey, Colorado et au Vermont.

La course entre les candidats républicain et démocrate est particulièrement serrée en Ohio, au Texas et en Caroline du Nord, selon le décompte partiel des votes. Trump est condamné à gagner dans chacun de ces Etats s’il veut rééditer son exploit de 2016.

Dans la course pour le contrôle du Sénat, le sénateur républicain du Kentucky, Mitch McConnell, a assuré sa réélection mardi, en battant Amy McGrath, une pilote de chasse à la retraite, dans l’une des campagnes au Sénat les plus coûteuses de l’année. McGrath a dépensé en vain plus de 73 millions de dollars pour empêcher McConnell, un important allié de Trump, d’obtenir un septième mandat.

Le démocrate John Hickenlooper a toutefois réussi à remporter son élection face au républicain Cory Gardner au Colorado, permettant aux démocrates de décrocher l’un des quatre sièges dont ils ont besoin pour reprendre la majorité au Sénat.

Selon les premiers résultats à la sortie des urnes, la participation est en forte hausse par rapport à 2016.

S.L. (avec MAP)