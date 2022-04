Présidentielle 2022: appel à faire bloc à l’extrême droite de Marine Le Pen

A l’annonce, dimanche soir, des premières estimations des résultats du 1er tour de l’élection présidentielle en France qui ont porté à la première position le président sortant Emmanuel Macron, suivi de Marine Le Pen, presque tous les autres candidats n’ayant pas eu les faveurs des électeurs ont donné des consignes de vote en faveur de M. Macron au 2eme tour qui aura lieu le 24 avril.

Le président sortant a terminé en tête à l’issue du premier tour avec 28,5% des voix, tandis que la candidate du Rassemblement national est arrivée en deuxième place avec 24,2% des suffrages, selon les premières estimations publiées peu après la fermeture des bureaux de vote.

En effet, tous les candidats n’ayant pas pu franchir le second tour ont donné des consignes à leurs sympathisants pour ne pas voter Le Pen à l’exception du polémiste Eric Zemmour.

S’exprimant depuis son quartier général, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, qui est arrivé en troisième place avec un peu plus de 21% des voix, selon les sondages, a appelé à ce qu’aucune voix n’aille à Mme Le Pen. Il a exhorté les militants de son parti à ne pas commettre des erreurs qui seraient « définitivement irréparables”, en allusion à une éventuelle victoire de la représentante de l’extrême droite lors du second tour.

La représentante des Républicains (LR) Valérie Pécresse, qui a récolté 5,1% des voix terminant à la cinquième place, a affirmé de son côté qu’elle votera pour le président sortant face à Marine Le Pen.

« Je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l’arrivée au pouvoir de Marine le Pen et le chaos qui en résulterait », a-t-elle affirmé.

« Je ne suis pas propriétaire des suffrages qui se sont portés sur mon nom. Mais je demande aux électrices et aux électeurs qui m’ont honorée de leur confiance de peser dans les jours qui viennent avec gravité les conséquences potentiellement désastreuses pour notre pays et pour les générations futures de tout choix différent du mien qu’ils envisageraient pour le second tour », a dit la candidate LR.

Même soutien affiché par le candidat écologiste Yannick Jadot, arrivé sixième avec 4,4% des voix, qui a appelé ses sympathisants à voter pour Emmanuel Macron pour faire « barrage à l’extrême droite ».

De son côté, le candidat communiste, Fabien Roussel, qui a récolté 2,4% des voix pour terminer 8ème du premier tour, a appelé à voter Emmanuel Macron au second tour afin de faire barrage à l’extrême droite, sans toutefois citer nommément le président sortant.

« Dimanche prochain, je ferai le choix de la responsabilité, je ne permettrais jamais qu’un projet raciste et xénophobe accède aux responsabilités en France. Je fais ce choix et je sais qu’il est de plus en plus difficile de le dire », a-t-il déclaré peu après l’annonce des premières estimations.

Dans la même ligne, la candidate socialiste Anne Hidalgo, arrivée à la 9ème place avec 1,9% des voix, a affiché clairement son soutien à M. Macron, exhortant les militants du Parti Socialiste à voter « contre l’extrême-droite ».

« Pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril contre l’extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote d’Emmanuel Macron », a-t-elle déclaré depuis son quartier général de campagne.

D’autres figures politiques françaises ont également affiché leur soutien au président sortant face à la représentante de l’extrême droite, dès l’annonce des premières estimations.

Quand à Éric Zemmour, il a affirmé que même s’il ne partage pas les idées de Mme Le Pen il invite ses partisans à voter pour elle. Près de 49 millions de Français étaient appelés, dimanche, aux urnes pour élire leur président, lors d’une élection opposant douze candidats.

Il s’agit de la douzième élection présidentielle de la Ve République et la onzième au suffrage universel direct.

