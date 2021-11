Pourquoi pleut-il autant au Maroc ? Les explications de la DMN

A partir de ce mardi, des averses orageuses sont prévues dans plusieurs villes du Maroc. Contacté par Le Site info, Houcine Youaabed a indiqué que ces pluies, dues à une turbulence atmosphérique, concerneront en particulier les régions entre Tanger et Essaouira.

Le responsable communication de la météorologie nationale souligne également que ces averses sont prévues mardi et mercredi, précisant qu’il pleuvra également vendredi prochain.

Par ailleurs, Youaabed affirme que des chutes de neige sont prévues dans les reliefs de l’Atlas, avec baisse de température et une gelée locale.

Les villes où il va pleuvoir sont Rabat, Salé, Kénitra, Mohammedia, Casablanca, Settat, Berrechid, Benguerir, Marrakech, Essaouira, Safi, El Jadida, Témara, Bouznika, Moulay Bousselham, Assilah, Larache, Fès, Meknès, Taza, Sidi Kacem, Tétouan, Tanger, Mdiq, Fnideq, Nador, Al Hoceima et Oujda.

Voici, par ailleurs, les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 23 novembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie:

-Temps assez froid avec gelée locale sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.

-Pluies et averses sur le Saïss, le Rif, le Gharb, Chaouia, Doukkala, Abda, Tadla, le Moyen Atlas, les côtes et les plaines entre Kenitra et Essaouira, les plateaux de phosphates et le Nord de l’Oriental.

-Quelques ondées éparses sur le Rif et la Méditerranée.

-Ciel passagèrement nuageux sur le Tangérois et peu nuageux ailleurs.

-Rafales de vent assez fortes par moments sur le Tangérois, l’Oriental, l’Atlas et les côtes Centre.

-Températures minimales de l’ordre de -01/04°C sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, 04/09°C sur le Rif, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et le Sud-Est, 14/20°C sur les provinces Sud et de 09/14°C ailleurs.

-Températures maximales de l’ordre de 05/13°C sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, le Saïss et la Méditerranée, 13/18°C sur le Tangérois, les plaines atlantiques Nord et Centre, l’Oriental et le Sud-Est, 18/23°C sur le Centre, le Souss et l’extrême Sud-Est, 24/32°C sur les provinces Sud.

-Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Boujdour, peu agitée ailleurs.

H.M.