Port de Calais: dans un état anormal, il voulait parler à Macron et Mohammed VI

Le port de Calais a été bloqué durant 2 heures, à la fin du mois de juillet, à cause d’un automobiliste suspect qui tenait des propos “véhéments et incohérents”, rapporte France 3.

