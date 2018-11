Polémique aux USA: Trump s’en prend à un journaliste de CNN (VIDEO)

La scène surréaliste a eu lieu lors d’une conférence de presse du président américain à la Maison-Blanche. Trump s’en est pris à un journaliste de CNN, Jim Acosta. Ce dernier voulait pour avoir des informations, mais la présidence a annoncé lui avoir retiré son accréditation.

La raison: Jim Acosta aurait mis sa main sur la stagiaire qui tentait de récupérer son micro. “Je viens de me faire refuser l’accès à la Maison-Blanche”, a confirmé sur Twitter Jim Acosta.

“Le président Trump croit en une presse libre. (…) Nous ne tolérerons jamais qu’un reporter pose sa main sur une jeune femme essayant simplement de faire son travail de stagiaire”, a tweeté Sarah Sanders, la porte-parole de l’exécutif américain. “Après cet incident, la Maison-Blanche suspend l’accréditation permanente du reporter impliqué jusqu’à nouvel ordre”, a poursuivi Mme Sanders. “C’est un pur mensonge”, a rétorqué le journaliste.

“La porte-parole Sarah Sanders est une menteuse. Elle a donné de fausses accusations et évoqué un fait qui ne s’est jamais passé”, a affirmé CNN dans un communiqué rendu public, parlant d’une véritable “menace pour la démocratie”.

S.L.

BREAKING: White House aide grabs and tries to physically remove a microphone from CNN Correspondent Jim Acosta during a contentious exchange with President Trump at a news conference. pic.twitter.com/Ml1OvlXpa9

— MSNBC (@MSNBC) November 7, 2018