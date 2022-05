Plus de 8 millions de déplacés internes en Ukraine

Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de l’Ukraine à cause des combats a dépassé la barre des 8 millions, selon le dernier rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), publié mardi.

Il s’agit d’une augmentation de 24 % par rapport aux premiers chiffres sur les déplacements internes publiés le 16 mars.

Menée entre le 17 avril et le 3 mai, l’enquête met en évidence les besoins croissants des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) : les deux tiers des personnes interrogées ont identifié l’aide en espèces comme l’un de leurs besoins essentiels, contre 49 % au début de la guerre. Plus de 70 % ont indiqué qu’ils utiliseraient une aide en espèces pour couvrir les dépenses alimentaires et/ou médicales.

« Le logement était un autre besoin clé identifié », note la même source, précisant que 9 % de toutes les personnes interrogées dans le dernier rapport, y compris celles qui ne sont pas déplacées à l’intérieur du pays, ont indiqué que leurs maisons avaient été endommagées ou détruites.

Parmi les déplacés internes, ce chiffre est passé à 27 %. Une personne sur dix interrogée a déclaré qu’elle aurait besoin de matériaux pour réparer les maisons endommagées.

« Les besoins des personnes déplacées à l’intérieur du pays et de tous ceux qui sont touchés par la guerre en Ukraine vont crescendo », a déclaré le directeur général de l’OIM, António Vitorino.

Alors que la crise humanitaire continue de s’aggraver, davantage d’Ukrainiens déplacés à l’intérieur du pays (44 %) envisagent une nouvelle relocalisation.

Soulignant davantage la complexité de la mobilité en Ukraine, le rapport a révélé que plus de 2,7 millions de personnes sont rentrées chez elles.

L’OIM a lancé un appel au soutien continu des États et des partenaires pour répondre aux besoins les plus urgents des personnes déplacées à l’intérieur du pays, notamment par le biais d’aides en espèces et de programmes de réhabilitation d’abris.

S.L. (avec MAP)