Pfizer: l’UE approuve l’acquisition de 300 millions de doses

La Commission européenne a approuvé mercredi un contrat avec les sociétés pharmaceutiques BioNTech et Pfizer, qui prévoit l’achat initial de 200 millions de doses de vaccin au nom de tous les États membres de l’UE, ainsi que la possibilité de demander jusqu’à 100 millions de doses supplémentaires, à fournir une fois qu’un vaccin s’est avéré sûr et efficace contre le Covid-19.

« À la suite de l’annonce prometteuse par BioNTech et Pfizer sur les perspectives de leur vaccin, je suis très heureuse d’annoncer l’accord conclu aujourd’hui avec les deux sociétés pour l’achat 300 millions de doses », s’est félicitée dans un communiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Selon le communiqué, les États membres peuvent également décider de donner le vaccin aux pays à revenu faible et intermédiaire ou de le rediriger vers d’autres pays européens.

Le contrat avec l’alliance BioNTech-Pfizer s’appuie sur « le large portefeuille de vaccins à produire en Europe », souligne la Commission, rappelant avoir déjà signé des contrats avec AstraZeneca, Sanofi-GSK et Janssen Pharmaceutica NV et conclu des négociations exploratoires « réussies » avec CureVac et Moderna.

« Ce portefeuille de vaccins diversifié garantira que l’Europe sera bien préparée pour la vaccination, une fois que les vaccins se seront révélés sûrs et efficaces », relève l’exécutif européen.

La société pharmaceutique américaine Pfizer a annoncé lundi avoir abouti à un vaccin « efficace à 90% » contre le Covid-19.

Pfizer, qui a développé le vaccin avec le fabricant de médicaments allemand BioNTech, a déclaré que l’analyse a révélé que le vaccin était efficace à plus de 90% dans la prévention de la maladie chez les volontaires de l’essai qui n’avaient aucune preuve d’infection antérieure au coronavirus.

