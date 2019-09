Patrick Bruel, accusé d’être un habitué de “massages sexuels” au Maroc

La situation ne s’arrange pas pour Patrick Bruel. Alors qu’il avait été accusé de harcèlement sexuel par une esthéticienne, deux nouvelles victimes présumées du chanteur viennent de faire leur apparition.

Le deuxième témoignage émane d’un ancienne masseuse qui “dénonce des faits” tout aussi glauques, et qui auraient eu lieu en 2011 dans un hôtel de luxe sur l’île caribéenne de Saint-Barthélemy.

Rappelons qu’il y a un mois, alors que le chanteur Patrick Bruel était en Corse pour participer à un festival, il s’est fait masser par une esthéticienne âgée de 21 ans. Cette dernière accuse Bruel de “harcèlement” et d'”exhibition sexuelle”.

Une enquête a été ouverte par la Justice. La plaignante assure que le chanteur ne voulait pas porter de sous-vêtement jetable.

Selon elle, il serait resté nu et lui aurait “tenu des propos laissant entendre qu’il attendait une prestation à caractère sexuel”, assure 20 minutes de source bien informée.

Le chanteur nie en bloc: “Je n’ai pas eu la moindre intention, ni le moindre geste déplacé envers cette femme”, a-t-il déclaré au Parisien . Patrick Bruel confirme qu’il a refusé de porter un sous-vêtement jetable “à cause de la chaleur”, mais assure qu’il s’était mis sur le ventre et qu’il portait une serviette au moment des faits. Les avocats du chanteur ne comprennent pas: “En tout état de cause, ce qui est évoqué ne correspond absolument pas à la réalité, ni aux principes ni au comportement de notre client. L’enquête judiciaire permettra de le démontrer”, ont-ils lancé au Parisien.