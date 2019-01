Paris-Tunis: Un Tunisien sème la panique dans un vol (VIDEO)

Les passagers d’un vol Paris-Tunis, de la compagnie Transavia, ont craint le pire jeudi dernier.

Et pour cause, leur vol a été dérouté à cause d’un passager. Selon les médias français, ce dernier a fait sa prière devant le cockpit et s’est “montré violent”. L’homme de nationalité tunisienne et âgé d’une trentaine d’années a essayé d’entrer dans la cabine de pilotage et a crié “Allah Akbar”. Le pilote a été obligé d’atterrir en urgence à l’aéroport de Nice.

Selon Le Parisien, l’homme souffre de troubles psychiatriques et a été hospitalisé. “Après un examen médical, son état de santé a conduit à la levée de sa garde à vue dans la perspective d’une hospitalisation sous contrainte dans un établissement de soins psychiatriques”, explique Jean-Michel Prêtre, procureur de Nice.

S.L.