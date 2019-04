Paris: grave accident de bus, au moins 12 blessés

Au moins douze personnes ont été blessées, jeudi, dont trois grièvement, percutées par un bus au niveau d’une gare RER dans la banlieue de Paris.

Selon des médias, qui citent un premier bilan des pompiers, l’accident s’est produit à la gare RER de Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne, un département inclus dans la Métropole du Grand Paris.

D’après les premières informations, le conducteur du bus serait descendu laissant le véhicule rouler et percuter une douzaine de piétons. Des passagers du bus ont été également blessés dans cet accident.

La mairie de Sucy-en-Brie a indiqué pour sa part que le bus était garé légèrement en pente et aurait subit une avarie au niveau de la boîte de vitesse. Le chauffeur de bus a été contrôlé, il n’était pas sous l’emprise de l’alcool ni de stupéfiants, affirme-t-on.

Les pompiers et les forces de l’ordre se sont rendus sur place et un hélicoptère a été envoyé pour évacuer les trois blessés graves vers les hôpitaux les plus proches.

Le trafic a été interrompu au niveau de cette gare RER, ajoutent les même sources qui affirment que le service de traitement judiciaire des accidents a été saisi.

S.L. (avec MAP)