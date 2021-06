Panne mondiale d’Internet: on en sait plus

Un bug « Software », lié à des modifications de paramètres d’un des clients de Fastly, est à l’origine de la panne mondiale ayant mis hors ligne plusieurs sites Web majeurs mardi, selon l’entreprise américaine à l’origine du problème.

L’incident, qui s’est étendu sur plus d’une heure et qui a rendu inaccessibles des sites à fort trafic comme New York Times, Le Monde ou Financial Times, a soulevé des questions sur la dépendance du réseau Internet à certains fournisseurs informatiques.

« Cette panne était large et grave, et nous sommes vraiment navrés de son impact sur nos clients et sur tous ceux qui comptent sur eux », écrit Nick Rockwell, le directeur de l’ingénierie et des infrastructures de Fastly, sur une note de blog publiée sur le site de la société.

Le bug a été détecté rapidement à 09H47 GMT et les ingénieurs de Fastly ont pu en déterminer la cause à 10H27 GMT. Une fois les paramètres « inculpés » désactivés, la majorité du réseau s’est rétablie, a expliqué la firme.

Fastly a reconnu que le problème aurait dû être anticipé et présente ses excuses.

S.L. (avec MAP)