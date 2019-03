Orlando: un Boeing 737 Max atterrit en urgence (VIDEO)

Mardi 26 mars, un avion Boeing 737 Max 8 destiné à être parqué, a effectué un atterrissage d’urgence, alors qu’il était en convoyage vers la Californie.

Aucun passager ne se trouvait à bord de l’appareil de Southwest Airline qui a décollé de l’aéroport d’Orlando, a indiqué la compagnie aérienne, précisant que peu avant 15H00, les deux pilotes de l’avion ont rapporté “un problème de performance avec un des moteurs peu après le décollage”.

“L’équipage a suivi le protocole et est retournée à l’aéroport pour atterrir sans encombre”, a ajouté la même source, alors que la Federal Aviation Administration a indiqué avoir lancé une enquête sur cet incident. Cet incident survient après que 372 Boeing 737 Max ont été cloués au sol de par le monde depuis le 13 mars après deux crashs aériens mortels impliquant ces appareils à quelques mois d’intervalle, le premier en octobre 2018 en mer de Java et le second en Ethiopie le 10 mars.

L’incident intervient alors que la compagnie aérienne American Airlines, la plus importante au monde, a indiqué qu’elle compte annuler environ 90 vols par jour jusqu’au 24 avril à cause de l’interdiction de vol imposée aux appareils Boeing 737 Max.

“Les annulations à l’avance offrent plus de liberté et d’options de nouvelles réservations pour nos clients”, a expliqué dans un communiqué la compagnie aérienne qui possède 24 avions 737 Max, espérant que ces appareils pourront bientôt décoller à nouveau dans l’attente du feu vert de la Federal Aviation Administration (FAA).

Boeing et la FAA travaillent sur une mise à jour logicielle pour régler les problèmes de sécurité ayant causé les deux crashs, Boeing ayant affirmé que le problème serait résolu dans “quelques semaines”.

S.L. (avec MAP)