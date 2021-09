Orages et inondations en France: quatre départements en vigilance orange

Quatre départements du sud de la France ont été placés, samedi, en vigilance orange pour risques d’orages et d’inondations, à l’approche d’un épisode pluvio-orageux « intense » attendu dans la soirée et jusqu’à dimanche midi.

La Drôme et l’Ardèche sont en vigilance orange pour pluies et inondations tandis que le Gard et l’Hérault sont en vigilance orange pour pluies et inondations ainsi que pour orages, selon l’institut météorologique Météo-France.

« À partir de la première partie de nuit, la situation deviendra de plus en plus orageuse du Languedoc à la vallée du Rhône. C’est surtout sur la seconde partie de nuit que les orages les plus violents seront observés », précise Météo France dans son bulletin de vigilance national.

« L’intensité des précipitations est plus particulièrement à surveiller, en effet des cumuls de 70 à 100 mm sont possibles en moins de 3 heures sur les départements en vigilance orange », prévient-on.

Lors du dernier épisode météorologique ayant touché le sud-est de la France mi-septembre, neuf personnes avaient trouvé la mort noyées en mer, victimes d’une forte houle.

S.L. (avec MAP)