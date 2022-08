Orages en France: trois morts en Corse

De violents orages qui frappent les iles françaises de la Méditerranée depuis mardi ont fait trois morts et plusieurs blessés jeudi en Corse, selon un bilan provisoire des autorités.

Succédant aux fortes chaleurs et à la sécheresse, les orages violents et les rafales de vent allant jusqu’à 224 kilomètres/heure jeudi ont aussi fait des dégâts matériels et nécessité de nombreuses opérations de sauvetage en mer.

Une adolescente de 13 ans est décédée lorsqu’un arbre est tombé sur son bungalow au camping Le Sagone, dans l’ouest de l’île. Neuf personnes ont également été blessées sur ce même site, dont une grièvement atteinte, ont indiqué les pompiers à la presse.

Une femme de 72 ans est, elle, décédée sur une plage à Coggia, également en Corse, après la chute du toit d’une paillotte sur son véhicule, a précisé la préfecture de Corse-du-Sud.

Un homme de 46 ans a été tué également, à Calvi (dans le nord de l’île), victime de la chute d’un arbre sur son bungalow, alors qu’une femme de 23 ans, une Italienne, a été très grièvement blessée, aussi par la chute d’un arbre dans la même pinède. Elle était en cours de transport à l’hôpital, en arrêt cardio-respiratoire, selon la préfecture de ce département.

Plusieurs interventions étaient également en cours en mer, « pour des échouements, des bateaux retournés ou en perdition, dont le mouillage a rompu », a précisé à la presse un porte-parole de la préfecture maritime.

Mardi et mercredi, de forts orages accompagnés de pluies importantes ont frappé le sud-est de l’Hexagone, dont plusieurs départements avaient été placés en alerte jusqu’à mercredi soir

