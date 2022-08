Orages en France: 13 départements en vigilance orange

Treize départements du nord, du sud et de l’est sont désormais placés, mercredi, en vigilance orange en raison d’orages, a annoncé Météo-France.

Cette vigilance, qui était déjà en place sur plusieurs départements du sud-est et de la côte normande, a été étendue aux départements de l’Ain, de l’Isère, du Rhône et de la Haute-Savoie, ainsi que du Pas-de-Calais.

« Il s’agit d’une situation fortement orageuse d’été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque de phénomènes violents », indique l’institut météorologique dans son bulletin de vigilance national.

Sur le sud du pays de violents orages sont attendus, avec de très fortes intensités de pluie, et un violent orage sur le Lyonais, prévient Météo-France, ajoutant que sur les côtes normandes et Pas de Calais, des orages peu mobiles donneront localement de forts cumuls de pluie.

Sur le sud-est, une nouvelle vague orageuse a débuté en début d’après-midi et se poursuit actuellement. « Un orage a donné 54 mm en 1 heure du coté de la Garde-Freinet et des rafales à 107 km/h au sémaphore du Dramont », précise le bulletin.

« On a relevé 34 mm en 3 h à Aigues-Mortes et estimé 70/80 mm entre Saint Gilles et les Saintes-Marie », fait savoir Météo-France, ajoutant que des orages violents et des rafales atteignant 130 km/h ont traversé le Stéphanois puis le Lyonnais alors que de fortes chutes de grêles ont été observées.

