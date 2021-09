OMS: Delta domine les autres variants détectés

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué mardi que le variant Delta, présent dans 185 pays, a largement pris la place des trois autres variants « préoccupants », Alpha, Bêta et Gamma, qui représentent désormais moins de 1% des cas séquencés.

L’apparition, fin 2020, de variants qui présentaient un risque accru pour la santé publique mondiale a conduit l’OMS à caractériser des variants « à suivre » et d’autres comme « préoccupants », afin de hiérarchiser les activités de surveillance et de recherche au niveau mondial.

« Le virus prédominant qui circule actuellement est le variant Delta. Et en fait, moins de 1% des séquences actuellement disponibles sont (les variants préoccupants) Alpha, Bêta et Gamma », a déclaré la directrice de l’équipe technique Covid-19 à l’OMS, Maria Van Kerkhove, lors d’une séance de questions/réponses sur les réseaux sociaux.

« Ce virus est devenu plus fort, il est plus transmissible et il est en train de concurrencer, de remplacer les autres virus qui circulent », a-t-elle ajouté, en précisant qu’il avait été signalé dans 185 pays.

L’OMS a décidé de nommer les variants « à suivre » ou « préoccupants » à l’aide de lettres de l’alphabet grec, afin d’éviter toute stigmatisation d’un pays en particulier et de permettre au grand public de prononcer les noms plus facilement.

Actuellement, l’OMS considère que quatre variants sont « préoccupants ».

L’organisation considérait par ailleurs jusqu’à présent que cinq autres variants (Êta, Iota, Kappa, Lambda et Mu) étaient « à suivre ». Mais trois d’entre eux – Êta, Iota, Kappa – viennent d’être déclassés, a annoncé Mme Van Kerkhove.