Omicron: Le Royaume-Uni relève son niveau d’alerte

Le Royaume-Uni a relevé dimanche le niveau d’alerte Covid en raison d’une « rapide augmentation » des cas du variant Omicron, ont annoncé les responsables britanniques de la santé.

Le niveau passe de trois à quatre, soit le deuxième niveau le plus élevé, ce qui signifie que « la transmission est élevée et que la pression sur les services de santé est généralisée et importante ou en augmentation ».

« Les premiers éléments montrent qu’Omicron se propage beaucoup plus rapidement que Delta et que la protection vaccinale contre les maladies symptomatiques d’Omicron est réduite », souligne la même source. Bien que la gravité d’Omicron ne soit pas encore connue et « ne sera claire que dans les prochaines semaines », il y a déjà des hospitalisations dues à Omicron et il est possible que leur nombre « augmente rapidement ».

Le Premier ministre Boris Johnson va s’adresser aux Britanniques dimanche soir, a indiqué Downing Street. Son intervention devrait être axée sur les efforts du gouvernement pour lutter contre la propagation d’Omicron, avec notamment l’extension de la campagne de rappel vaccinal aux plus de trente ans à partir de lundi.

La semaine dernière, M. Johnson avait annoncé de nouvelles mesures dont le retour au télétravail et l’introduction du passeport sanitaire dans certains lieux hautement fréquenté.

SM