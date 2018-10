Officiel: Bouteflika brigue un cinquième mandat 

L’annonce a été faite ce dimanche par le chef du FLN: Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, sera bel et bien candidat à l’élection présidentielle de 2019 en Algérie.

Selon Djamel Ould Abbes, cité par l’agence APS, “cette candidature est une revendication de tous les cadres et militants du FLN sur l’ensemble du territoire”.

La nouvelle est surprenante, était donné l’état de santé de Bouteflika, qui a eu un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2013. Depuis, les apparitions du président algérien se font très rares à la télévision et des médias étrangers annoncent régulièrement des rumeurs de mort. Selon l’ancien ambassadeur de France en Algérie, Bernard Bajolet, le président algérien serait tout simplement “maintenu en vie artificiellement”. Une déclaration qui avait fait couler beaucoup d’encore dans le monde et qui évidemment été démentie et critiquée par les Algériens.

Rappelons que Bouteflika a été hospitalisé à Paris en 2013 et a fait de nombreux “contrôles médicaux périodiques” par la suite. Si les médias algériens rassurent l’opinion publique concernant son état de santé, les rumeurs les plus pessimistes affolent les réseaux sociaux algériens.

En septembre, il a fait un séjour de six jours à Genève pour des examens médicaux. Bouteflika avait été réélu pour un quatrième mandat en avril 2014.

S.L.