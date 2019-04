Nouvelles arrestations en Arabie Saoudite

Mohammed Ben Salmane (MBS) a-t-il encore frappé? Huit écrivains et blogueurs ont en effet été arrêtés en Arabie Saoudite. Parmi eux, deux Américano-saoudiens. Il s’agit de l’écrivain et médecin Bader al-Ibrahim et du militant Salah al-Haidar.

Une nouvelle campagne de répression qui intervient quelques mois après l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans le consulat de son pays à Istanbul. Un meurtre qui aurait été commandité par le prince héritier d’Arabie Saoudite.

Ces arrestations ont été annoncées ce vendredi par des organisations de défense des droits humains, notamment “Prisonniers de conscience”. Selon cette organisation, dix personnes auraient été arrêtées et non huit. Une information qui n’a toujours pas été confirmée par les autorités du royaume wahhabite.

Pour Samah Hadid, directrice pour le Moyen-Orient d’Amnesty International, “les autorités saoudiennes semblent à tout prix vouloir faire taire toute personne qui ose parler ou même exprimer ses opinions en privé ou publiquement”.

Citée par l’AFP, elle ajoute: “Cela dépasse le fait d’attaquer seulement des militants et semble maintenant cibler différents segments de la société. C’est un schéma très dangereux”.

S.L.