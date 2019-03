Nouvelle-Zélande: les précisions de l’ambassadeur du Maroc

Aucun ressortissant marocain ne figure parmi les victimes de l’attaque terroriste perpétrée contre deux mosquées à Christchurch, au sud de la Nouvelle-Zélande, durant la prière de vendredi.

“Nous nous sommes rendus aux différents hôpitaux de la ville de Christchurch où nous avons constaté qu’aucun ressortissant marocain ne figure parmi les victimes de cet acte terroriste”, a affirmé l’ambassadeur du Maroc en Australie en Nouvelle-Zélande, Karim Medrek, dans une déclaration à la MAP.

Aussitôt avisée des incidents tragiques à Christchurch, l’Ambassade a mis en place une cellule de crise et est entrée en contact avec des membres de la communauté marocaine résidant dans la ville, qui ont indiqué être sains et saufs, après l’attaque terroriste qui a fait 50 morts et plusieurs blessés, a-t-il ajouté.

L’ambassade du Royaume, qui a dépêché un conseiller à Christchurch, maintient également un contact permanent avec les autorités néo-zélandaises pour suivre la situation des ressortissants marocains résidant dans la ville endeuillée, a relevé l’ambassadeur.

À cette occasion, Medrek a tenu à adresser ses sincères remerciements à la communauté marocaine résidant en Nouvelle-Zélande, qui a pleinement coopéré avec la cellule de crise et a répondu à ses consignes de faire preuve de vigilance.

L’Ambassade a, par ailleurs, invité les Marocains résidant à Christchurch à suivre les consignes des autorités et services d’urgence de Nouvelle Zélande, rappelant qu’un numéro de téléphone (+61404758804) a été mis à la disposition des membres de la communauté marocaine établie en Nouvelle-Zélande pour leur prêter soutien.

S.L. (avec MAP)