Nouvelle poussée du covid-19 en Chine: le gouvernement se mobilise

Le gouvernement chinois a appelé lundi à l’intensification des efforts pour contenir la nouvelle poussée de la pandémie de Covid-19 dans le pays.

Le Premier ministre adjoint, Sun Chunlan, a plaidé pour une réaction globale à la nouvelle hausse des infections à travers des mesures proactives pour freiner la propagation notamment dans la province de Jilin, au nord-est du pays.

Sun, également membre du bureau politique du parti communiste chinois, a mis l’accent sur la nécessité de multiplier les opérations de dépistage, de quarantaine et de traitement pour contenir les infections le plus rapidement possible.

La Chine a enregistré dimanche 1.337 nouvelles infections au Covid-19, a indiqué lundi la commission nationale de la santé.

Sur ce total, 895 cas ont été signalés dans la province Jilin, 92 à Shandong, 79 à Guangdong, 60 à Shaanxi, 51 à Hebei, 41 à Shanghai, 40 à Tianjin, 16 à Jiangsu et 12 à Gansu.

Sur le total des 1.337 cas, 100 se rapportent à des transmissions provenant de l’étranger, a dit la commission, relevant qu’aucun cas de décès lié à la pandémie n’a été signalé.

Les nouvelles infections portent à 116,902 le nombre total des cas confirmés dans le pays, a relevé la commission, ajoutant que 8.531 patients sont toujours sous traitement dont 8 dans un état grave.

