Nouvelle poussée du Covid-19 en Chine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chine a appelé, mercredi, à la solidarité internationale face à la nouvelle poussée de l’épidémie du Covid-19 dans le pays.

Les pays (du monde) peuvent renforcer la solidarité et déployer des efforts conjoints pour vaincre la pandémie, a indiqué la Porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d’un point de presse. La responsable, qui réagissait aux restrictions imposées par plusieurs pays suite à la hausse des infections au Covid-19 en Chine, a indiqué que Beijing a toujours accordé la priorité à la protection des vies des personnes depuis le déclenchement de la pandémie, tout en coordonnant les exigences de lutte contre le virus et le souci de protéger l’économie.

Mme Mao a, d’autre part, souligné que la Chine a veillé au partage « d’une manière responsable » des informations et des données relatives au Covid-19 avec la communauté internationale. Elle a précisé, dans ce contexte, que le pays a effectué plus de 60 échanges techniques avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) durant les trois dernières années. La Chine continue de partager les données du génome viral des derniers cas de Covid-19 via l’Initiative mondiale de partage des données sur la grippe (GISAID), a-t-elle ajouté.

Et d’ajouter que le gouvernement chinois a adopté des politiques et des mesures « responsables » tout en promouvant la solidarité internationale face à la pandémie et en encourageant la reprise de l’économie mondiale.

La Chine vit actuellement au rythme d’une hausse des infections au Covid-19. En dépit de cette hausse, le pays a levé toutes les restrictions, mises en œuvre depuis plus de trois ans, dans le cadre de la stratégie dite de « Zéro Covid ». Aucune donnée n’est disponible sur l’ampleur de la pandémie dans le pays, les autorités chinoises ayant décidé récemment de ne plus publier des chiffres sur le nombre des infections dans le pays.

D’après les experts sanitaires du gouvernement, le pays fera face à trois vagues successives d’infections, qui dureront jusqu’au mois de mars prochain.