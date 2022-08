Non, le président sénégalais ne se rendra pas en Ukraine

La Présidence de la république sénégalaise a démenti une information publiée par la presse selon laquelle le président Macky Sall, président de l’Union africaine et le président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Umaro Sissoco Embaló, seraient attendus à Kiev fin août.

« Le Pôle Communication de la Présidence de la république tient à apporter un démenti formel à la suite de la publication par la presse d’une information selon laquelle, le président de l’Union africaine et le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embaló, seraient attendus à Kiev (Ukraine), d’ici à la fin du mois d’août, à l’invitation du président Volodymyr Zelensky », a souligné un communiqué de la présidence.

Jeudi, Macky Sall a remercié le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló pour sa médiation qui a abouti à un accord de dépôt des armes entre le Sénégal et les rebelles de Casamance.

« Je salue l’Accord de paix et de dépôt des armes signé ce 4 août à Bissau entre le Sénégal et le Comité Provisoire des Ailes politiques et combattantes du MFDC », a écrit le président sénégalais, Macky Sall, dans un Tweet, remerciant, à cette occasion, M. Sissoco Embaló pour sa médiation.