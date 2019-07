Nicki Minaj en concert en Arabie Saoudite, la Toile s’enflamme

La vedette du Rap américain, Nicki Minaj, se produira en Arabie saoudite, ont annoncé les organisateurs du festival culturel de la saison de Jeddah, alors que le royaume ultra-conservateur tente de supprimer des décennies de restrictions imposées au divertissement dans le pays de Al Saoud. Une annonce qui n’a pas manqué de faire le buzz sur les réseaux sociaux et de provoquer un véritable tollé.

Les organisateurs saoudiens ont déclaré, mercredi lors d’une conférence de presse, que Minaj, dont le vrai nom est Onika Tanya Maraj, sera la tête d’affiche du festival le 18 juillet. Minaj est connue pour ses performances extravagantes et son image flamboyante et sexy. Elle se présente souvent, dans ses vidéos-clips, avec des tenues moulantes et des danses provocantes.

Ses paroles sont pleines de blasphèmes et traitent principalement du sexe, des liaisons présumées avec d’autres rappeurs et de l’autonomisation des femmes. Le concert, conformément aux lois saoudiennes, sera sans alcool ni drogue et sera ouvert aux personnes de plus de 16 ans. Il aura lieu au stade sportif Roi Abdullah de la ville de la mer Rouge.

L’Arabie saoudite promet des visas électroniques rapides aux visiteurs internationaux qui souhaitent y assister. Les médias locaux ont annoncé que le show, qui sera diffusé sur MTV, mettra également les projecteurs sur le musicien britannique Liam Payne et le DJ américain Steve Aoki. Quoi qu’il en soit, Nicki Minaj, aura déjà remporté le buzz médiatique en choisissant l’Arabie saoudite comme destination. Un joli coup de pub.

Bhyer Kabiro