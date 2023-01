Netflix: plus de 230 millions d’abonnés dans le monde

Par LeSiteinfo avec MAP

Netflix compte désormais 230,75 millions d’abonnés payants dans le monde, un chiffre qui dépasse les prévisions et les attentes du marché pour le dernier trimestre. La plateforme de streaming a ainsi gagné 7,66 millions de nouveaux abonnés entre octobre et décembre, bien plus qu’escompté, indique Netflix dans son communiqué de résultats publié jeudi.

Elle a aussi annoncé que son fondateur Reed Hastings cédait sa place de co-directeur général à Greg Peters, aux côtés de Ted Sarandos.

« Je suis tellement fier de nos 25 premières années, et tellement enthousiaste pour les 25 prochaines », a déclaré Reed Hastings, qui avait à l’origine créé un service de location de DVD par courrier. Il va rester au sein de l’entreprise en tant que « président exécutif ».

Netflix a traversé un passage à vide l’année dernière. Le service avait perdu près de 1,2 million d’abonnés au premier semestre.

Il avait recommencé à séduire par millions au troisième trimestre, et a bénéficié en fin d’année des nouvelles saisons de séries à succès comme « The Crown », sur la reine Elizabeth II, et « Emily in Paris ».

Au quatrième trimestre, l’entreprise californienne a réalisé 7,85 milliards de dollars de chiffre d’affaires, mais dégagé seulement 55 millions de bénéfice net, bien en-dessous des 257 millions attendus par le marché.

Netflix a pris l’année dernière des mesures pour générer de nouvelles sources de revenus, qui devraient porter leurs fruits cette année.

La plateforme a notamment lancé en novembre un nouvel abonnement moins cher, avec publicité – une solution moins prestigieuse qu’elle avait longtemps refusée.

Le groupe prévoit aussi de resserrer la vis du côté des partages d’identifiants et de mots de passe, qui permettent à de nombreuses personnes d’accéder aux contenus de la plateforme sans payer.

S.L.