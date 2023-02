Nespresso partenaire « café » officiel de la deuxième édition du MENA’s 50 best restaurants

Avec une longue histoire de partenariat avec des chefs de renom du monde entier, Nespresso a une réputation de longue date en tant que marque de café de premier plan choisie dans la haute gastronomie et dans l’industrie de la gastronomie.

Avec ce nouveau partenariat, Nespresso réaffirme son engagement en tant que marque qui valorise la qualité, de la cohérence et de l’innovation gustative, célébrant ainsi la gastronomie de la région et offrant aux convives du monde entier des informations locales et des recommandations culinaires.

Nespresso et 50 Best partagent tous deux une passion commune pour l’exploration des nouvelles tendances culinaires, s’efforçant d’être une force progressiste dans l’industrie hôtelière et de servir de conservateur des meilleures expériences de consommation. Avec un engagement indéfectible envers l’excellence dans tout ce qu’elle fait, Nespresso vise à créer constamment des moments de plaisir pour les amateurs de café du monde entier.

En plus d’être le partenaire café officiel de choix, Nespresso est également le sponsor du prix de la meilleure cheffe du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Cette année, Salam Dakkak, chef propriétaire du restaurant Bait Maryam à Dubaï, a été nommée meilleure cheffe de la région MENA 2023.

En commentant le partenariat, Francisco Nogueira, Business Executive Officer Nespresso Moyen-Orient et Afrique, a déclaré : « Nespresso a un programme mondial de longue date qui soutient les femmes agronomes. Dans cette optique, nous sommes fiers de soutenir la mission de 50 Best, qui est d’honorer les femmes au sein de l’industrie culinaire de la région, avec le prestigieux prix de la meilleure femme chef ».

Nespresso est motivée par un engagement envers la plus haute qualité et se consacre à offrir l’expérience ultime du café aux consommateurs du monde entier, ce qui s’aligne avec la mission de la marque 50 Best et de fournir un aperçu des meilleures expériences culinaires du monde et d’être un baromètre des tendances de la gastronomie mondiale. », a ajouté Nogueira.

Lors des événements 50 Best, Nespresso a servi Congo Organic, un café doux avec une note douce et fruitée, et des arômes céréaliers sucrés et un soupçon de note de noisette, parfaitement adapté à une expérience gastronomique. Congo Organic est le premier mélange de café biologique du programme Reviving Origins de Nespresso, l’approche à long terme de l’entreprise pour restaurer la production de café dans les régions touchées par des adversités allant du changement climatique aux conflits.

Créé avec soin, Congo Organic est cultivé près du lac Kivu en République démocratique du Congo (RDC), où la communauté de producteurs de café autrefois florissante a été dévastée par des décennies d’instabilité politique et économique. Le soutien de Nespresso et de ses partenaires contribue à revitaliser la culture du café au lac Kivu et à donner une nouvelle vie aux économies et communautés locales de la région, tout en préservant l’avenir de ce café unique et exceptionnel dont les consommateurs du monde entier pourront en profiter.