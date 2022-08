Montpellier : le meurtrier d’un enfant marocain interpellé

Un Montpelliérain impliqué dans le meurtre d’un enfant marocain vient d’être interpellé par les autorités françaises, alors qu’il tentait de rejoindre le royaume dans la journée du 25 août.

Le chauffard avait tué un garçon de 9 ans le 21 août 2021 à Montpellier, alors qu’il était en excès de vitesse, sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. Le petit garçon était en train de jouer avec ses deux sœurs (8 et 11 ans), non loin de leur mère, lorsqu’il a été mortellement percuté par le chauffard.

Le meurtrier du jeune garçon avait été appréhendé et mis en examen pour « homicide involontaire et blessures ayant entrainé la mort, aggravés par trois circonstances ». Il avait été placé en détention provisoire pour une période d’une année puis remis en liberté d’office ce 22 août sous prétexte que la date de son procès n’a pas encore été fixée.

Le chauffard avait une obligation de pointage au commissariat de Béziers, qu’il a tenté de violer récemment. En effet, d’après les déclarations de son avocat à la presse locale, l’homme aurait essayé de rejoindre le Maroc dans la matinée du 25 août par voie aérienne.

Il a été interpellé à l’aéroport de Marignane par la police de l’air et des frontières, alors qu’il tentait de fuir la république. Il a été placé en garde à vue et a été présenté devant le juge des libertés et de la détention, afin de discuter la révocation de son contrôle judiciaire.

Son avocat a déclaré à ce sujet « je n’ai jamais fait de demande de remise en liberté de mon client. Il a été remis en liberté suite à une négligence. J’avais conseillé à mon client de respecter son contrôle judiciaire ».

Le père du défunt a exprimé son désarroi vis-à-vis du « laxisme » de la justice française, indiquant que l’affaire du meurtrier de son fils a été prise à la légère. Une marche blanche avait réuni 500 personnes en octobre dernier à Montpellier, en soutien de la famille du jeune garçon.