Monkeypox en Afrique: plus de 1700 cas en 2022

Le Continent africain a enregistré depuis le début de l’année 1.715 cas de la variole du singe avec 73 décès dans huit pays endémiques et deux non endémiques, a indiqué mardi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Le taux de létalité s’établit à ce jour à 4,3 pc, précise CDC Afrique qui relève de l’Union africaine.

CDC Afrique ajoute dans un communiqué que depuis le début de la pandémie de la COVID-19 en février 2020 jusqu’à ce jour, l’Afrique a enregistré 12.141 cas de variole du singe, avec un taux de létalité de 3 pc.

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a exhorté les pays africains à demeurer vigilants face à la propagation de la variole du singe, notant que les ressources techniques et financières requises pour y répondre efficacement n’étaient pas encore mobilisées de façon optimale.

S.L. (avec MAP)