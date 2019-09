Mister Italia 2019 a des origines marocaines

Il a 29 ans, vit à Sydney et travaille comme banquier pour le groupe Westpac. Il est également diplômé en langues.

Avec un physique de bodybuilder et un look sombre et magnétique, Rudy El Kholti est le nouveau Mister Italia. Le jeune homme a été élu à la finale nationale du concours à l’arène Alpe Adria de Lignano Sabbiadoro: il a été récompensé par Denny Mendez, Miss Italia 1996, après la victoire décernée par un jury de journalistes et de professionnels.

Fils d’une mère italienne et d’un père marocain, il a grandi à Costermano sul Garda, dans la province de Vérone, et vit à Sidney: il a ainsi la double nationalité italienne et australienne.

D’après Vanity Fair, Rudy se dit inspiré par Cristiano Ronaldo, bien qu’il soit fan du Milan AC. Il aime Freddie Mercury, et son acteur préféré est Leonardo DiCaprio.

Ce n’est pas la première fois que Rudy remporte un concours de beauté: rappelons qu’en juillet dernier, il a été classé premier du Championnat du monde ICN en Australie dans la catégorie Fitness pour hommes, une compétition qui récompense les bodybuilders naturels.

L’australo-italien se dit à présent prêt à défier les autres concurrents de la finale de Mister Mondo 2020, qui décidera du plus bel homme de la planète.

Moncef El Arch