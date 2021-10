Miss Univers Espagne 2021 est Marocaine (PHOTO)

Sarah Loinaz, mannequin basque d’origine marocaine, a été élue samedi 16 octobre Miss Univers Espagne 2021, succédant à Andrea Martínez. Agée de 23 ans, la nouvelle miss, issue d’une mère marocaine et d’un père espagnol, représentera l’Espagne au concours Miss Univers 2021, prévu en décembre prochain en Israël.

Sur son compte Instagram, Sarah Loianaz a posté une photo d’elle, recevant sa couronne et a écrit : «Je n’arrive pas à le croire. Derrière cette photo, il y a une histoire. De nombreuses portes se sont fermées pour moi. Je suis tombée des centaines de fois en remettant tout en question. Mais j’ai décidé de me lever et de me battre, malgré les difficultés que je rencontrais en cours de route. Chaque échec était une leçon. J’ai passé des nuits à étudier, à chercher constamment de la motivation dans mes rêves. Aujourd’hui, tout a du sens. Le destin a mis de bonnes personnes sur mon chemin, des gens qui m’ont tendu la main et m’ont aidé à évoluer».

Et d’ajouter : «Merci à l’organisation et au jury de m’avoir fait confiance. Et bien sûr ma mère. Sans toi, rien de tout cela n’aurait été possible. Tu es la personne qui m’inspire. Merci de m’avoir inculqué de bonnes valeurs. A ma famille et mes amis, Merci. Je me sens très chanceuse de vous avoir dans ma vie. Aujourd’hui, je vous dis que rien n’est impossible, que nous rêvons grand et travaillons dur pour ce que nous voulons. Utilisons chaque obstacle pour notre propre évolution et ne cessons jamais d’avoir la foi».

H.M.