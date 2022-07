Miss Arab USA 2022 est Marocaine (PHOTO)

Les Marocaines sont parmi les plus belles femmes au monde, et le monde en est témoin. La compétition Miss Arab USA a été remportée par une Marocaine dans son édition 2022.

Marwa Lahlou a été consacrée plus belle femme arabe aux USA, le 25 juillet. Organisé par l’Arab American Institute, cet événement est présidé par le réalisateur et producteur Jamal Achraf. Pour lui, cette manifestation vise à briser les idées préconçues sur la Femme arabe, en plus de mettre en avant les différentes cultures et traditions du monde arabe.

Le choix de Marwa Lahlou a été unanime par les membres du jury, qui se sont basés dans leur verdict sur différentes étapes de la compétition. Le jury passe ainsi en revue plusieurs aspects des participantes, notamment leur culture générale, leurs parcours académique et professionnel.

La Marocaine s’est ainsi imposée face à 19 autres candidates lors de cette nouvelle édition. Marwa Lahlou a d’ailleurs rendu hommage à ses origines, arborant un caftan de Mounia Ramsis by Sahar, en plus d’une robe sublime d’Adnan Shabib haute couture lors de sa consécration.

Marwa Lahlou sera de retour au Maroc dans les prochains jours, où elle aura pour mission, en tant que nouvelle ambassadrice de l’événement, d’encourager les femmes à briller.

A.O.