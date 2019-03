Meurtres d’Imlil: une blogueuse danoise risque gros

Une blogueuse danoise a été accusée de violation du code pénal danois après avoir partagé la vidéo de la décapitation de la touriste assassinée en décembre 2018 dans la région d’Imlil, au Maroc. Selon des médias danois, Jaleh Tavakoli, âgée de 36 ans, est accusée d’avoir enfreint l’article 264 D, paragraphe 1 du code pénal danois. Elle risque une peine de prison allant jusqu’à trois ans et la possibilité de se voir retirer la garde de sa fille adoptive.

Après avoir été inculpée pour ce qu’elle a «commis», elle a été convoquée, en compagnie de son mari, par les services sociaux de sa ville. Ces derniers lui ont en effet envoyé une lettre pour lui annoncer leur intention de lui retirer la garde de la fillette de 8 ans, adoptée à sa naissance.

En partageant la vidéo du meurtre, Jaleh Tavakoli a prouvé, selon la lettre, qu’elle ne peut pas être une bonne mère, précisant que «les enfants en famille d’accueil ont besoin de sécurité et de stabilité».

Les services sociaux lui ont également reproché le fait de leur avoir caché son inculpation. Elle l’a pourtant annoncée la semaine dernière, ajoute le document, sur ses réseaux sociaux. En parallèle, les autorités ont estimé que la blogueuse n’assume pas ses tâches de mère vu qu’elle est très active sur la scène public. Elles ont ainsi accordé au couple un délai de 14 jours pour se présenter et s’expliquer sur cette affaire.

Jaleh Tavakoli, de son côté, a exprimé sa colère après cette convocation et souligné que la vie de sa fille sera détruite à cause d’une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. «Ils n’ont pas le droit de m’enlever ma fille. Je ne savais pas que la loi danoise interdisait le partage de la vidéo du meurtre. Je l’ai fait pour la bonne cause, pensant que la police cachait certains éléments au sujet de cette affaire. J’estime que c’est une atteinte à ma liberté de parole», s’est insurgée la jeune femme.

Sur la Toile, l’indignation est à son comble et plusieurs internautes ont dénoncé les menaces des services sociaux et les accusations adressées à Jaleh.

N.M.