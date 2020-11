Même avec le vaccin, les tests continueront à jouer un rôle essentiel (patron de l’OMS)

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé ce vendredi à tester chaque cas suspect de Covid-19 et rappelé l’importance de se faire tester en cas de symptômes.

« Au fur et à mesure que les vaccins seront déployés, les tests continueront à jouer un rôle essentiel », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève.

Selon le directeur général de l’agence de l’ONU, dans un premier temps, les travailleurs de la santé, les personnes âgées et les autres groupes à risque seront vaccinés en priorité.

Dans ces conditions, le nouveau coronavirus aura donc encore « beaucoup de marge de manœuvre », et le test restera « un outil essentiel pour contrôler la pandémie ». Or selon le Dr Tedros, si on ne sait pas où se trouve le virus, on ne peut pas l’arrêter. « Si vous ne savez pas qui est porteur du virus, vous ne pouvez pas l’isoler, le soigner ou retracer ses contacts », a-t-il fait valoir.

Mais pour l’OMS, le dépistage doit être « stratégique », à l’appui d’objectifs clairs de santé publique. « Toute personne qui a besoin d’un test devrait en faire un », a-t-il insisté, rappelant les orientations de l’OMS, qui décrivent comment les pays peuvent procéder à un test de dépistage de manière stratégique en fonction de leur scénario de transmission.

A ce sujet, l’OMS a indiqué que plusieurs pays dans le monde ont montré que « la Covid-19 peut être contrôlée avec les outils existants », affirmant que l’un des points communs à tous ces pays est l’importance accordée au « dépistage ».

Bien que le dépistage soit vital, l’agence onusienne estime toutefois qu’il ne constitue qu’une partie de la stratégie. Outre les tests, il s’agit aussi de tracer, isoler pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

D’une manière générale, l’OMS estime que « le test est le projecteur qui montre où se trouve le virus ». Et dans ce dispositif, les investissements dans les tests doivent être assortis d’investissements dans les installations d’isolement, les soins cliniques, la protection des travailleurs de la santé, la recherche des contacts, les enquêtes sur les « clusters » et « une quarantaine soutenue ».

Pour l’OMS, il est important d’avoir des « tests plus nombreux et de meilleure qualité, faciles à utiliser, bon marché, fiables et rapides », afin de pouvoir soigner les patients atteints de la Covid-19 et de pouvoir retrouver les contacts.

M.S. (avec MAP)