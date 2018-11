MBS en Tunisie: une visite en pleine tempête

Le prince héritier d’Arabie Saoudite Mohamed Ben Salmane n’est pas le bienvenu en Tunisie. Selon le site Tunisie Numérique, 50 avocats ont déposé plainte, à la demande de leurs confrères, de journalistes et de blogueurs. Selon le coordinateur de cette action Nizaz Boujlal, cette décision a été prise suite à l’assassinat non élucidé du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien à Ankara.

Le prince héritier d’Arabie Saoudite a entamé jeudi 22 novembre une tournée à l’étranger qui devrait l’emmener dans plusieurs pays arabes. Les Emirats arabes unis (EAU) étaient la première étape de ce périple.

Arrivé à Tunis mardi soir, MBS a été hué par des manifestants. Mohammed ben Salmane a rencontré le président tunisien Béji Caïd Essebsi en compagnie d’une importante délégation. Selon Le Monde, “les couleurs du Yémen flottent sur la petite troupe de manifestants – environ cinq cents personnes – rassemblés, mardi 27 novembre en milieu de journée, sur l’avenue Bourguiba, la principale artère de Tunis laquée par une averse d’automne. Il y a aussi le poster de Jamal Khashoggi brandi au-dessus des têtes”.

Notons que les enjeux de cette visite sont importants: l’Arabie saoudite a accordé en 2018, 100 millions de dollars de dons pour la médina et un hôpital à Kairouan et investi 187 millions d’euros en Tunisie.

Rappelons que le cabinet royal saoudien a annoncé que le prince effectuera, sur instruction du roi Salmane, une tournée dans plusieurs pays arabes. Une tournée qui vise à “renforcer les relations du pays aux niveaux international et régional” et de “poursuivre la coopération et les contacts avec ces pays frères dans tous les domaines”.

Depuis l’assassinat, le 2 octobre dernier, du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat de son pays à Istanbul, l’image du prince en a pris un coup. Il serait en effet le commanditaire de ce meurtre. Le Washington Post a d’ailleurs annoncé que la CIA a conclu que Mohamed Ben Salmane a ordonné le meurtre du journaliste.

S.L.